Anna Cieślak-Wróblewska: Zanim rząd odtrąbi sukces

Najnowsze dane o konsumpcji Polaków przyniosły ze sobą powiew optymizmu. Bo okazało się, że po kwietniowym zamrożeniu wydatków – praktycznie na wszystko z wyjątkiem żywności czy leków – w maju dosyć ochoczo zaczęliśmy nadrabiać zaległości. Co prawda sprzedaż detaliczna była o 7,7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale to mniejszy spadek, niż zakładali rynkowi analitycy (zapowiadano 12 proc.). I co symptomatyczne – ruszyła też sprzedaż samochodów, a jeśli Polacy nie boją się tak dużych wydatków jak zakup auta, to może nie są już tak przestraszeni kryzysem gospodarczym jak jeszcze do niedawna się wydawało.

