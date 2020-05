Krzysztof Adam Kowalczyk: Wraca PRL-owska komisja cen

Zaniepokojony, że produkty żywnościowe wciąż drożeją (w kwietniu +7,4 proc. rok do roku), wystąpił do prezesa UOKiK „o przeanalizowanie aktualnej struktury cen żywności, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu, wieprzowiny i warzyw". „Jeżeli po dokładnej analizie okaże się, że wzrosty cen są nieuzasadnione, to muszą zostać zastosowane odpowiednie kary wobec winnych" – grozi pan minister. I nie wyklucza, że „jeżeli okaże się to konieczne, to zostanie wdrożony przez UOKiK mechanizm wyznaczania ceny maksymalnych".