Anita Błaszczak: Już czas wyjść z domu

Protesty, starcia z policją, ostre słowa opozycji, która oskarża rząd o „rujnowanie kraju", i nagłówki tabloidów ostrzegające, że gospodarka ma już tego dość – to nie podsumowanie weekendowych serwisów informacyjnych z Polski, lecz przegląd wiadomości z Niemiec, które mają nie tylko najsilniejszą gospodarkę w Europie, ale i najhojniejszy w Unii pakiet pomocowy dla firm wart ponad 1,1 biliona euro. I w dodatku bardzo sprawnie wdrożony w życie, co przypominają swoim politykom amerykańskie i brytyjskie media.

Można oczywiście powiedzieć, że przy polskiej biurokracji i przy naszym stopniu skomplikowania przepisów problemy z dostępem do pieniędzy z tarczy były do przewidzenia. Wiadomo, że różne pakiety pomocowe rozdzielane przez polityków wyglądają świetnie w formie prezentacji w PowerPoincie, tweetów czy wpisów na Facebooku. Z ich realizacją jest już gorzej. Szczególnie gdy wsparcie obwarowano jakimiś warunkami, a udzielają go instytucje, które – jak ZUS czy urzędy pracy – dotychczas nie wyróżniały się supersprawnym działaniem. Trudno więc oczekiwać, by działały lepiej w czasach pandemii, gdy narzucone im nowe obowiązki wykonują w zmniejszonym składzie, bo część pracowników opiekuje się dziećmi albo jest na kwarantannie.