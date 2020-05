Adam Woźniak: Wakacje pod specjalnym nadzorem

Branża turystyczna jest w kropce, zwłaszcza wobec niepewności co do wyjazdów zagranicznych. Jeszcze w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oświadczył, że wakacje spędzimy raczej w kraju. Z kolei wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie z „Rz" przyznał, iż rząd rozważa zgodę na wyjazdy do państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli do Czech, na Słowację i Węgry, gdzie zachorowalność na koronawirusa jest niższa niż w krajach Europy Zachodniej. Zresztą tamtejsze kraje nie spieszą się z luzowaniem turystycznych obostrzeń. W Niemczech przedłużono ostrzeżenia przed prywatnymi podróżami do sześciu tygodni, tj. do 14 czerwca, we Francji sanitarny stan wyjątkowy potrwa do 24 lipca.