Anna Cieślak-Wróblewska: Wirus nie zamroził całej gospodarki – na razie

Ministrowie z gabinetu premiera Morawieckiego zapowiadają, że we wtorek przedstawione zostaną nowe obostrzenia w ramach walki z pandemią koronawirusa. Nie wiadomo, czy będą to kolejne zarządzenia dotyczące niewychodzenia z domu, czy też może jeszcze dalej posunięte restrykcje. Aż strach się bać, że będzie to np. całkowite zamknięcie gospodarki, w tym zamknięcie tych wszystkich zakładów, biur i fabryk, które nie tworzą tzw. infrastruktury krytycznej.

