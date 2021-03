Krzysztof Adam Kowalczyk: Mięso dla zamożnych

Od tamtej pory tak przyrządzana kuchnia coraz śmielej rozpycha się w naszym domu, a w czasie lockdownów zaczęła wręcz królować. Sęk w tym, że jej prowadzenie wymaga zacznie więcej pracy niż mięsnej, a półprodukty ze sklepu są droższe od standardowych. To jednak prędzej czy później się zmieni i w dalszej przyszłości proporcje cenowe najprawdopodobniej się odwrócą. Na razie jednak vegezamienniki mięsa to wprawdzie błyskawicznie rosnąca, ale nadal nisza, napędzana przez przyspieszającą zmianę kulturową. Wielkość tej niszy podwaja się w Polsce co roku, ale jej wartość rośnie jeszcze szybciej, co sugeruje, że producenci osiągają na tych produktach bardzo atrakcyjne marże. To zachęca ich do zaangażowania się w ten biznes i zwiększenia różnorodności produktów, przybliżając nas do osiągnięcia efektu skali, pozwalającego na zmniejszenie marży jednostkowych.