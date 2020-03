Paweł Rożyński: Co nas nie zabije, to nas wzmocni

Sprawa nie jest prosta, bo wirus nałożył się na już trwające spowolnienie. Dlatego właśnie trzeba zmienić politykę gospodarczą. Skończyć z rozdawnictwem i nakręcaniem konsumpcji kosztem zbyt już obciążonego biznesu. Jeśli ludzie będą się bać o przyszłość, to i tak nie wydadzą tych pieniędzy. Teraz musimy postawić na przedsiębiorców oraz ich firmy i umożliwić im przetrwanie trudnego czasu, by mogli szybko wrócić do ekspansji i wykorzystać osłabienie zagranicznej konkurencji. Wszystko w myśl powiedzenia: co nas nie zabije, to nas wzmocni.