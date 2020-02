Piotr Skwirowski: Szpagat wyborczy Andrzeja Dudy

Do wyborów niespełna trzy miesiące, a mimo to główni konkurenci w walce o prezydenturę wstrzymują się z ogłoszeniem swoich programów. Ani Andrzej Duda, ani Małgorzata Kidawa-Błońska nie zdradzili jeszcze, jakimi obietnicami chcą pozyskać głosy wahających się wyborców.

Za urzędującym prezydentem ciągną się niezrealizowane obietnice z kampanii wyborczej sprzed pięciu lat. Wystarczy wspomnieć dwie najważniejsze: pomoc dla osób spłacających kredyty walutowe oraz podwyżkę kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 8000 zł. Andrzej Duda łudził frankowiczów przewalutowaniem kredytów. Mówił też, że nie możemy dłużej mieć najniższej w Europie kwoty wolnej od podatku. Smaczku dodaje tu fakt, że Słowacy właśnie podnieśli ją u siebie do ponad 4400 euro, sześciokrotnie więcej niż w Polsce.

Andrzej Duda do tych obietnic nie wraca. Z pewnością jednak zgłosi nowe. Teoretycznie może obiecać wszystko, bo nawet jeśli zwycięży, będzie to jego ostatnia kadencja, więc nikt go z obietnic rozliczać nie będzie. Ale to nie takie proste. Duda jako prezydent związany z obozem PiS odpowiada też za przyszłe wyniki tej partii. Tymczasem jej sytuacja robi się coraz trudniejsza. Rośnie opór wewnętrzny przeciwko jej polityce, część jej poczynań starają się też powstrzymać instytucje unijne.