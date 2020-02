Michał Niewiadomski: PiS tylko potrafi rozdawać pieniądze

Związkowcy domagają się podwyżek w sytuacji gdy wydajność wydobycia w kopalniach należących do PGG jest blisko trzykrotnie niższa niż zakładają to najbardziej ostrożne wyliczenia rentowności kopalń. I to jest problem. Bo by utrzymać kopalnie trzeba podnosić cenę węgla, a surowiec ze Śląska jest drogi i niekonkurencyjny do tego z zagranicy. W roku ubiegłym co prawda lekko zmalał import węgla, ale i tak napłynęło go całkiem sporo, a drogi, zasiarczony i nikomu niepotrzebny surowiec ląduje codziennie w centralnym magazynie w Wielkopolsce.