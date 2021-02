Marcin Piasecki: Ryzyko niewypału, czyli Nowy Polski Ład

Przecieki mówią również to, że nowa strategia będzie właściwie megastrategią, połączy w sobie zadania dotyczące najróżniejszych wycinków rzeczywistości i w aż 16 dziedzinach – od finansów publicznych po Fundusz Patriotyczny.

Jeżeli tak będzie, to radziłbym rządzącym odstawienie NPŁ na półkę jeszcze przed ogłoszeniem. Rozmach czyni NPŁ przedsięwzięciem niezarządzalnym i mało wiarygodnym. Analogiczną próbę mieliśmy parę lat temu, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, dokument o którym dzisiaj wstydliwie się milczy. Pomysły tam zawarte w przytłaczającej większości nie zostały zrealizowane, często w kompromitujących okolicznościach jak program Batory. Miał uczynić z Polski potęgę w budowie promów, a skończyło się rdzewiejąca stepką pseudostatku, do którego nie było nawet projektu.

Nikt na poważnie nie rozliczył rządzących z SOR. Dopiero w tych dniach pojawił się wyjątek: czując polityczną krew interpelacje do premiera w sprawie SOR zaczęli słać wrodzy koalicjanci z Solidarnej Polski. Jeżeli już na wstępie chcą skompromitować nową strategię, to akurat w tym mają rację - ryzyko, że NPŁ podzieli los SOR przekracza granice pewności. Analogie narzucają się same.