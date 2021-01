Andrzej Stec: Eksporterzy w świetle jupiterów

Co ważne, grudzień będzie już kolejnym bardzo dobrym miesiącem eksporterów, co potwierdza narastające saldo bilansu płatniczego ze światem. Można szacować, że od stycznia do grudnia 2020 r. do Polski napłynęło – bagatela – 55 mld zł więcej, niż wypłynęło. W samym listopadzie eksporterzy wysłali za granicę towary o wartości ponad 100 mld zł (historyczny rekord; motorem napędowym okazały się baterie do samochodów). Najwyraźniej nasze firmy wykorzystują swoje pięć minut, aby porozpychać się i zająć dobrą pozycję w ponownie zamykającej się Europie. Sprzyja im zapewniający konkurencyjność towarów kurs złotego, nad słabością którego „czuwa" gotowy do kolejnych interwencji Narodowy Bank Polski. Obecnie euro kosztuje ok. 4,5 zł. Do poziomu, który jest szacowanym progiem rentowności polskiego eksportu, droga daleka – wynosi ok. 3,80 zł za euro.