Giro d’Italia. Walka o przetrwanie

Kolarze jechali w deszczu, przy niskiej temperaturze. Dla najlepszych górali - to raczej zawodnicy filigranowi, z niskim poziomem tkanki tłuszczowej - była to walka o przetrwanie. Nikt nie myślał o atakach, ważniejsze było założenie ciepłej kurtki i spokojne dotarcie do mety.

Solidna praca grupy NTT Pro Cycling sprawiła, że na szczycie ostatniego wzniesienia - 30 km przed metą - grupa faworytów skurczyła się do dwunastu kolarzy. Zjazd z San Giovanni in Galilea sprawił, że urosła do dziewiętnastu. Jedynymi zawodnikami szerokiej czołówki klasyfikacji generalnej, którzy stracili dystans do najlepszych, byli Ilnur Zakarin (CCC) i Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren). Rafał Majka (Bora) przez cały etap trzymał się z najlepszymi.

Piątek powinien być dla faworytów dniem luzu. Podróż na północ, z Cervii do Monselice, wzbogacą dwie premie górskie czwartej kategorii w ostatniej części etapu. To będzie okazja do ofensywy dla kolarzy specjalizujących się w wyścigach klasycznych, a jeśli grupy sprinterów odeprą ich ataki, przed szansę na piąte zwycięstwo w tegorocznym Giro stanie Arnaud Demare (FDJ).