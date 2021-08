Paweł Kowal: W PiS-ie już sami nie wiedzą, o co chodzi w „Polskim Ładzie”

- Z „Polskim Ładem” chodzi głównie o to, że rządowi kończą się pieniądze. Oni to już wiedzą, nie są w stanie ich bez końca drukować, mają inflację, a jak Tusk powiedział o inflacji, to się na niego rzucili jak szaleni. Było widać, że się boją tych faktów - komentował w piątek Paweł Kowal. Jego zdaniem „Kornecka się zorientowała, że tu chodzi tylko o to, żeby ściągnąć od ludzi trochę pieniędzy, czyli pomieszać w kociołku, a tak naprawdę żeby mniej zostało”.

- Polacy chcą się rozwijać, a rząd chce im dołożyć podatkami i ich poograniczać - mówił w programie „Onet Rano” poseł KO. - To jest złudzenie, że jak się więcej pieniędzy zabierze i potem się będzie rozdawało, to się będzie miało więcej władzy. To jest istota działania tego rządu, bo oni próbują wprowadzić taki system, w którym decydują o wszystkim - ocenił.

- Oni już sami nie wiedzą, o co im chodzi w „Polskim Ładzie”. Ponad 50 proc. Polaków nie chce tego, boi się, że to jest jakaś „ściema”. I to ich wykończy - stwierdził były wiceminister spraw zagranicznych.

Kowal nawiązał do lipcowego spotkania marszałek Sejmu Elżbiety Witek z mieszkańcami Otynia w województwie lubuskim. - Jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła - mówiła wówczas polityk PiS. - Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat, nie bierze 500 plus albo 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów - powiedziała, zwracając się do protestujących przeciwników rządu PiS.

Zdaniem Pawła Kowala Witek swoimi wypowiedziami „rozwaliła” przekaz PiS w sprawie „Polskiego Ładu”. - Ona tam sobie wymyśliła, że jeżeli się komuś rząd nie podoba, to niech nie korzysta np. z 500 plus. Że marszałek Sejmu potrafi takie głupoty opowiadać... A co, jak się komuś rząd nie podoba, to ma też do lekarza nie chodzić, dzieci do szkoły nie posyłać? - pytał.

- To niech w takim razie niech oni nie biorą podatków od tych, którzy nie popierają rządu. A na poważnie - wypowiedź marszałek Witek pokazała, że oni nie rozróżniają państwa od swojej partii. Oni uważają, że jak wchodzą na stanowiska, to państwo staje się własnością ich partii - powiedział Paweł Kowal.