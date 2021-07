Lubnauer: Najpierw ideologia LGBT, teraz "sanitaryzm"

Lubnauer analizowała obecną sytuację pandemiczną oraz stan szczepień w Polsce.

– System szczepień ma wyraźna zadyszkę, Polacy przestali chcieć się szczepić. Być może jest to spowodowane wakacjami i wyjazdem części ludzi oraz tym, że pandemia trochę odpuściła. Zawsze pomiędzy falami mamy wypłaszczenie zachorowań, w związku z czym ludzie są mniej chętni do wykonywania szczepień. Nie da się uniknąć czwartej fali, więc musimy zrobić wszystko, by zmniejszyć jej rozmiar. Szczególnie ważne jest byśmy zaszczepili jak najwięcej dzieci i młodzieży, bo to co mówią wszystkie badania, jedynymi z największych źródeł drugiej i trzeciej byli uczniowie w szkołach – stwierdziła posłanka Nowoczesnej.