Nowacka: Dlaczego nie powiedzieli: Kaczyński, zastopuj piekło kobiet?

- Jeżeli Lewica uznała, że rozegra coś sprytniej, to samorządowcy i różne organizacje mają do nich żal - podkreśliła Nowacka.

Posłanka wypomniała też, że opozycja "umawiała się, iż nie pójdzie pojedynczo, że nie da się rozegrać".

- Będziemy namawiać wszystkich do współpracy, trzeba pilnować, by pieniądze trafiły do tych ludzi, do których trzeba - tak z kolei Nowacka mówiła o tym jak teraz Koalicja Obywatelska zachowa się w Senacie, gdzie trafiła ustawa ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy.