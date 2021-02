Budka: Nie różnicujmy na siłę opozycji

Wynik sondażu Ipsos dla Oko Press wskazuje, że koalicja czterech partii opozycyjnych mogłaby wspólnie zdobyć 280 mandatów. – Ten sondaż pokazuje, że wyborcy oczekują, by opozycja zwyciężyła z pokaźną różnicą – mówi gość podcastu.

Borys Budka w rozmowie z Michałem Kolanko komentuje też zbliżające się wybory na prezydenta Rzeszowa. – Bez względu na to jaką łatkę będzie nosił kandydat popierany przez Jarosława Kaczyńskiego, Rzeszów może skończyć tak jak spółki skarbu państwa, agencje państwowe i instytucje, przejęty przez bandę niekompetentnych ludzi, którzy będą to miasto traktować jak prywatny folwark – mówi. I dodaje: - Wyborcy by nam nie darowali gdybyśmy nie potrafili w takim pierwszym sprawdzianie się dogadać,