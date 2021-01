Koronawirus. Lubnauer: W grupie zero ludzie umownie nazywani medykami

Lubnauer, posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej, była liderka Nowoczesnej, skomentowała kształt programu szczepień w Polsce.

- Grupa zero została źle skonstruowana. Po pierwsze zdecydowano się na szczepienie tych ludzi, których umownie nazwano medykami. Na całym świecie do medyków, którzy są szczepieni na samym początku, zalicza się te osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem. To są lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy oraz ratownicy medyczni. U nas zdecydowano, że grupy zero należy cała administracja szpitala, administracja i nauczyciele akademii medycznych, a nawet pracownicy hurtowni medycznych. Nagle okazało się, że grupa zero w Polsce, to milion osób. W tej chwili mamy wyszczepialność na poziomie średniej europejskiej, ale równocześnie jesteśmy jedynym krajem, który przy tak dużej wyszczepialniości nie szczepi jeszcze seniorów – stwierdziła posłanka Nowoczesnej.