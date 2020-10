To kolejna zakrojona na duża skalę akcja KO w ostatnich dniach. Politycy Koalicji kontrolowali m.in. wszystkie 16 urzędów wojewódzkich, by sprawdzić stan przygotowania do walki z druga fala COVID-19. Politycy KO odwiedzili też ministerstwa, sprawdzali też przygotowania do budowy CPK.

Od piątku 25 września nowym szefem klubu KO jest poseł Cezary Tomczyk, który zapowiada m.in. wykorzystanie potencjału wszystkich członków klubu parlamentarnego Koalicji.