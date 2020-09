Zmiana na czele klubu KO. Nowym szefem Cezary Tomczyk

Tomczyk: koniec spraw wewnętrznych

Po wyborach politycy KO wystąpili na konferencji prasowej w Sejmie.

- Rozpoczynamy nowy etap, z którego wychodzimy wzmocnieni - komentował szef PO Borys Budka.

- Na tym polega demokracja - mówiła Augustyn. - Dzisiaj dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy tę wspólną drużynę potrafili poprowadzić przez najbliższe lata, trudno powiedzieć, jak długo. Wierzę, że to będzie krótki czas do kolejnej kampanii wyborczej i że w tej kampanii wyjdziemy naprawdę zwycięscy - dodała.

- Chciałbym bardzo jasno zakomunikować, że spory zostawiamy za sobą. Idziemy prosto w kierunku przyszłości i tego, żeby budować Koalicję Obywatelską - powiedział Tomczyk.

Nowy szef klubu ocenił, że KO to jedyny projekt, który "realnie może przeciwstawić się temu, co dzieje się w Polsce".

Cezary Tomczyk zadeklarował także, że "czas zakończyć wewnętrzne sprawy". - Już nie będzie spraw wewnętrznych. Chciałbym, żeby to każdy dziś usłyszał, że nie będzie zgody na to, żeby sprawy wewnętrzne zabierały nam energię do działania, bo to jest ostatni taki raz - podkreślił.