KO kontra Morawiecki: Exposé vs. #exposekłamstw

Z kolei Cezary Tomczyk wypomniał premierowi, że ten mówiąc o "skutecznej polityce zagranicznej, dzięki której zniesiono wizy do USA" nie powiedział o tym, że jest to zasługa Polaków, którzy "spełniali kryteria" wizowe, przez co liczba odmów przyznania wizy obywatelom Polski spadła do poziomu pozwalającego objąć Polskę ruchem bezwizowym.