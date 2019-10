Kierwiński: To mogą być ostatnie wolne wybory

Jest świadomość wśród wyborców, że to może być ostatnia szansa na demokrację w Polsce, że to mogą być ostatnie wolne wybory. Spotykając się z mieszkańcami okręgu płocko-ciechanowskiego, odczuwam tę mobilizację elektoratu, ale uważam, że potrzeba jeszcze większej.

Nigdy takie sprawy nie działają dobrze. Znamienne, że na emisję pociętej taśmy zdecydowała się tylko telewizja kierowana przez Jacka Kurskiego i PiS. Nie jest to przypadek, że rozmowa z 2017 roku jest publikowana przez TVP na tydzień przed wyborami. Wielu Polaków ocenia to jako przejaw brudnej kampanii.

To ciekawa propozycja. Przewodniczącego klubu wybierają parlamentarzyści, pozostawmy im tę ocenę. Praca na tym stanowisku to duże wyzwanie.

Chodzi o to, że w Sierpcu czy Żurominie na targowisku równie prawdopodobne jest to, że ludzie powiedzą: „Głosuję na Koalicję Obywatelska, głosuję na opozycję”, jak to, że powiedzą: „Głosuję na PiS, proszę odejść”. Teraz jest inna rzeczywistość niż w kampanii europejskiej. Ludzie nie analizują tego, czy lepsza byłaby jedna lista czy nie, tylko próbują się odnaleźć w aktualnej sytuacji, szukając najlepszego reprezentanta.

To będzie decyzja samego Grzegorza Schetyny. Dzisiaj trwa kampania wyborcza i wszyscy pracujemy, aby wygrać wybory i rozliczyć PiS z demolowania państwa. To jest teraz najważniejsze i na tym teraz się koncentrujemy.

Ruch z wystawieniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki KO na premiera był dobry?

To było zaskoczenie, otwarcie nowego pola rozmowy o jakości debaty publicznej. To był ciekawy ruch. Pozytywny. Czy jest to ruch, który daje realne szanse na zwycięstwo opozycji? Wierzę, że tak. Ale to wyborcy zdecydują 13 października. Bardzo charakterystyczne jest to, że do dziś PiS nie ma odpowiedzi na apel Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o zmianę języka debaty.