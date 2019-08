Komentarze po wystąpieniu Marka Kuchcińskiego: "Kłamca nie może być marszałkiem"; "Żenująca konferencja" Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Spodziewaliśmy się przeprosin i dymisji, bo tak naprawdę tylko ta dymisja może zamknąć tą sprawę. To jest skandaliczne, że marszałek Sejmu mówi, iż skoro samolot i tak leciał to wsiadła do niego żona marszałka. To skandaliczne tłumaczenie marszałka - ocenił w TVN24 konferencję prasową marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego poseł PO Robert Kropiwnicki.