Trzęsienie ziemi w Iranie: Są ofiary Khortan [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

W wyniku trzęsienia ziemi w północno-zachodnim Iranie, do którego doszło w piątek, zginęły co najmniej trzy osoby, a ok. 20 zostało rannych - podają irańskie media państwowe.