Gdzie uderzy huragan Dorian?

Korespondencja z USA

To jeden z najgroźniejszych od ponad 25 lat huraganów zbliżających się do Wschodniego Wybrzeża. W niedzielę rano, gdy zbliżał się do wybrzeży Bahamów, przybrał na sile do kategorii 5. Towarzyszył mu wiatr o prędkości 160 mil (250 km) na godzinę. Huragan o takiej sile powoduje katastrofalne zniszczenia. W dodatku trasa Doriana jest trudna do przewidzenia.