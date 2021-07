Wypadek kolejki wąskotorowej w Austrii. Jeden z wagonów wpadł do rzeki

Do wypadku doszło w piątek około godziny 7.00 rano niedaleko granicy państwowej ze Styrią, między Kendlbruck a Predlitz. Pociąg jechał ze Styrii, w kierunku miejscowości Tamsweg.

Przyczyny katastrofy ma ustalić dochodzenie. Według Antona Schilchera ze służb ratunkowych, prawdopodobnie do wypadku przyczyniły się przechodzące ostatnie nad regionem burze. Na tory mogła spaść przeszkoda, np. konar drzewa, co doprowadziło do wykolejenia składu.

Jeden z wagonów kolejki wpadł do rzeki Mury. Osoby, które się w nim znajdowały, zostały szybko uratowane. Pociągiem podróżowało 54 uczniów - jechali na rozdanie świadectw ostatniego dnia szkoły.

Dla poszkodowanych utworzono punkt pomocy medycznej na terenie remizy strażackiej w Predlitz. Kilku uczniów zostało następnie przewiezionych do szpitali. Jedna osoba, prawdopodobnie ciężko ranna, została przetransportowana do szpitala w Schwarzach helikopterem ratunkowym.

Austriacka policja informuje, że akcja ratunkowa jest nadal prowadzona, ponieważ nie można wykluczyć, że w rzece nadal są poszkodowani.