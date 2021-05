Runęła górska kolejka. Osiem osób nie żyje Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, fot. MOs810

Wypadek na trasie kolejki górskiej Stresa - Alpino - szczyt Mottarone we włoskim Piemoncie. Tuż przed końcem podróży runął wagonik, w którym znajdowało się 11 pasażerów. Włoskie media piszą o co najmniej pięciu ofiarach. Agencja Ansa podaje, że ich liczba wzrosła do ośmiu.