Wypadek autobusu w Warszawie. Tajemnica zaciętego monitoringu

Zachowało się nagranie z monitoringu z autobusu o długości ok. czterech minut poprzedzających wypadek. Krytycznego momentu – gdy autobus uderza w barierkę i spada w dół – nie obejmuje. Obraz zaciął się na kilka sekund wcześniej i – co zastanawiające – nastąpiło nałożenie się wcześniejszego nagrania.

Co było powodem – to właśnie ma zbadać biegły z zakresu technik audiowizualnych, którego powoła prokuratura.

– Kluczowe jest uzyskanie nagrania obejmującego sam moment uderzenia i ustalenie, dlaczego doszło do zacięcia się obrazu. Czy np. rejestrator był wadliwy, źle zamontowany, obsługiwany, czy może zacięcie to efekt celowego działania człowieka – mówi nam jeden ze śledczych. I dodaje, że niezbędne będzie zgranie nagrania z całej trasy przejazdu autobusu – od kiedy Tomasz U. wcześnie rano wsiadł za kierownicę do chwili wypadku.