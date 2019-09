Wypadek polskiego jachtu na Bałtyku. Jedna osoba nie żyje

Jak informuje Polsat News, 15 września przed godziną 18.00 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało informację o wypadku polskiego jachtu. Miało dojść do niego około trzy mile od wejścia do portu w Kłajpedzie. Jednostka najpierw znalazła się na mieliźnie, a później wywróciła. W wyniku zdarzenia osoby znajdujące się na pokładzie wpadły do wody.

