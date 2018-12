Wybuch w czeskiej kopalni. Wśród ofiar prawdopodobnie polscy górnicy

Michal Klajban [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Co najmniej jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych a kolejnych10 jest poszukiwanych po wybuchu metanu, do którego doszło w kopalni węgla kamiennego w miejscowości Stonawa w powiecie Karwina w Czechach. Liczba ofiar może być większa, a według niektórych mediów ofiarami mogą być polscy górnicy.

- Mogę potwierdzić, że o godzinie 17.16 doszło do katastrofy górniczej. Przyczyną było zapalenie się metanu, co spowodowało dewastację niektórych wyrobisk. Pod ziemią działania podjęli ratownicy górniczy, którzy muszą dokładnie zbadać teren, choć jest on obecnie trudno dostępny - powiedział Ivo Czelechovsky, rzecznik spółki Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD), cytowany przez czeskie media.

Według nieoficjalnych informacji, zginąć mogło nawet pięciu górników, ale ratownicy i kopalnia nie potwierdziły jeszcze tych doniesień.

Według jednego z górników, którzy pracowali w kopalni, cytowanego m.in. przez portal iDNES.cz, prawdopodobnie wśród ofiar lub zaginionych znajdują się polscy górnicy, którzy mieli popołudniową zmianę. - Na 99 procent to byli Polacy - potwierdził wieczorem Czelechovsky.

- Na razie służby ratunkowe udzieliły pomocy trzem górnikom. Dwóch doznało oparzeń, jeden był w stanie szoku po wybuchu - powiedział Lukas Humpl, rzecznik Medycznej Służby Ratowniczej województwa morawskośląskiego.

Premier Czech, Andrej Babis napisał na Twitterze, że "wybuch w kopalni ČSM to ogromna tragedia". "Chciałbym wyrazić moje kondolencje rodzinom ofiar. Jestem w kontakcie z ratownikami, którzy robią wszystko, co w ich mocy" - dodał.

Výbuch v dole ČSM je obrovská tragédie. Rád bych vyjádřil svou nejhlubší soustrast pozůstalým. Jsem ve spojení se záchranáři, dělají maximum. Jsme připraveni okamžitě pomoci, pomoc nabídl i polský premiér. V tuto chvíli nezbývá, než věřit a modlit se, aby nebylo obětí víc. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 20 grudnia 2018

