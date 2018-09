Katastrofa samolotu w Sudanie Południowym

Katastrofa samolotu lecącego z Dżuby do Yirol. Zginęło 21 osób. Trzy osoby cudem przeżyły.

Do wypadku doszło, kiedy mały, pasażerski samolot leciał ze stolicy Sudanu Południowego Dżuby do Yirol. Maszyna wpadła do jeziora. Według agencji AP, 19-osobowy samolot, na pokład którego zabrano 24 osoby, był przeciążony.

Wśród ocalałych jest dorosły mężczyzna, 6-letnie dziecko oraz Włoch, lekarz pracujący dla organizacji pozarządowej, który jest w ciężkim stanie.