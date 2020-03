Ministerstwo Cyfryzacji: seniorze, nie bój się internetu

- Wystarczy usiąść, wziąć głęboki oddech, otworzyć komputer i wszystko staje się bardzo intuicyjne. Wystarczy się przełamać i zrobić pierwszy krok – mówi Marta Manowska, ambasadorka kampanii „e-Polak potrafi!”.

- Internet może nam bardzo ułatwić życie. Może poprawić jego jakość, skrócić czas, który jest potrzebny do załatwienia wielu spraw. Daje dużo możliwości rozrywki, kontaktowania się z innymi osobami – wylicza Marta Manowska w wywiadzie, który przeprowadziliśmy z nią na planie naszego spotu przygotowanego w ramach kampanii „e-Polak potrafi!". Poniżej dalsza część artykułu

Ministerstwo przekonuje starszych i mniej internetowo zaawansowanych Polaków, że nigdy nie jest za późno na zostanie e-Polakiem!

- W sieci możliwości jest naprawdę sporo. Chciałabym, żebyśmy wszyscy z tego korzystali – mówi nasza ambasadorka.

A jakie to możliwości?

Zacznijcie od najprostszych czynności – możecie np. wpisać w wyszukiwarce swoje imię i nazwisko i sprawdzić, czy znajdziecie inne osoby, które nazywają się tak samo. Później przypomnijcie sobie swoich przyjaciół ze szkolnej ławy i postarajcie się ich znaleźć w ten sam sposób – w wyszukiwarce. Kto wie, może odnowicie zapomniane znajomości...

Wasze wnuki zachwycają się humusem, a Wy nie macie pojęcia, co to takiego? Wpiszcie i wyszukajcie to hasło, a nie dość, że dowiecie się wszystkiego na ten temat, to jeszcze znajdziecie przepis jak go zrobić. Przy okazji kolejnej wizyty wnuków będziecie mogli ich zaskoczyć...

Od dawna marzycie, by wybrać się do teatru, kina, a może na koncert? Nie macie jednak czasu, a może sił, by to marzenie spełnić? Tu też pomoże internet. Dzięki niemu Wasze mieszkanie może zamienić się w dowolną salę koncertową.

Młodzi ciągle zalatani i zmęczeni, nie chcecie im pewnie dodawać sprawunków. Nie prosicie więc o pomoc w zakupach, wolicie załatwić to sami? Nikogo nie musicie o nic prosić. Zakupy też możecie zamówić w internecie. I to w takich sklepach, których nie ma w Waszej okolicy! Nigdzie nie będziecie musieli po nie jechać, kurier przywiezie je do Was.

W sieci możecie też kupić bilet na autobus lub pociąg, zarezerwować pobyt w hotelu, czy sprawdzić jak najszybciej dojechać w dowolne miejsce. To także świetny sposób na kontakt z rodziną i znajomymi, których nie macie jak odwiedzić.