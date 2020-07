Eobuwie.pl ratuje zyski CCC. Szuka kapitału na rozwój

W komentarzu do przekazanych informacji zarząd CCC nie wykluczył, że w poczet wyniku półrocza grupa zawiąże dodatkowe rezerwy. Ich wysokość oceniono na 300-400 mln zł. Będą się one wiązały z zamknięciem sklepów w Szwajcarii, Austrii oraz w innych miejscach, a także z przeszacowania zapasów i pożyczek. Jaka część rezerw dotyczy ć będzie zapasów – nie podano.

Samo eobuwie.pl zanotowało w sieci 519 mln zł przychodu, o 57 proc. więcej niż w drugim kwartale 2019 r. Łączne przychody spółki eobuwie.pl (obejmują także sklepy stacjonarne) to 532 mln zł (wzrost rok do roku o 52 proc.). Zysk EBITDA tej firmy zaś wyniósł 65 mln zł, o 306 proc. więcej niż przed rokiem. Poprawiła się rentowność.

W końcu czerwca Grupa CCC prowadziła 1208 sklepów stacjonarnych (mniej o 4 niż przed rokiem) o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 761 tys. m kw. (plus 8 proc. rok do roku i plus 2 tys. m kw. od początku roku). Sklepy wypracowały w sumie 656 mln zł przychodu, czyli o 47 proc. mniej niż rok wcześniej. W ujęciu porównywalnym (ang. like for like, LFL), spadek wyniósł 49 proc. Był więc dużo silniejszy niż w analogicznym okresie 2019 roku (3 proc.).