Sklepy zalewają rynek reklamami i mnożą promocje

Od marca, czyli wybuchu pandemii w Polsce w internecie widać wzrosty na niespotykaną wcześniej skalę. Według analizy Bisnode tylko do końca kwietnia przybyło w Polsce 1,7 tys. e-sklepów. Ich liczba wzrasta systematycznie od lat, jednak w ostatnim czasie wyjątkowo szybko. Potwierdzają to także statystyki platformy Shoper - w kwietniu nowe sklepy pojawiały się o 137 proc. szybciej niż w analogicznym okresie 2019 r. Szczególnie szybki wzrost następuje w kategorii Delikatesy, czyli e-sklepów z asortymentem spożywczym.

- Ten trend napędza oczywiście pandemia Covid-19, która od marca ogranicza zyski stacjonarnych sklepów. Część z nich pod wpływem nowej sytuacji zdecydowała się zainwestować w dystrybucję online mocniej niż dotychczas – mówi Oliwia Tomalik, marketing manager Shoper. - Ubiegłoroczne badanie pokazało, że zaledwie dla ? jego sprzedawców e-sklep stanowił główne lub znaczne źródło dochodów. Przeniesienie akcentu działań biznesowych na sprzedaż w sieci widać nie tylko we wzrastającej liczbie sklepów, ale przede wszystkim w rosnących wydatkach branży e-commerce na reklamę online – dodaje.

Pozyskiwanie klientów w sieci mocno różni się od metod stosowanych w tradycyjnym handlu. Tylko co ósma osoba wchodzi po prostu na główną stronę sklepu przez wpisanie jego adresu - większość trafia od razu na konkretne podstrony produktowe, najczęściej przez wyszukiwarkę Google, a aż 28 proc. kupujących pojawia się w sklepach dzięki płatnym promocjom w wyszukiwarce. W efekcie w 2019 r. z usługi Shoper Kampanie skorzystało 16 proc. więcej sklepów niż rok wcześniej, przeznaczając na kampanie reklamowe średnio 20 proc. więcej niż w 2018.

- W obu kanałach silniej promowały się przede wszystkim sklepy z kategorii Dom i Ogród, sportowe oraz dziecięce. W Google Ads widać też spory wzrost wydatków reklamowych dla sklepów z elektroniką, a na Facebook Ads dla sklepów z ubraniami. Co prawda, czas pandemii wykreował dla e-handlu sprzyjającą koniunkturę, ale gdy ogólna sytuacja gospodarcza staje się niepewna, sprzedawcy chcą kuć żelazo, póki gorące. Za wzrostami stoją też z pewnością biznesy, które do niedawna nie posiadały kanału sprzedaży online, lub miały go, ale traktowały po macoszemu i teraz zrozumiały, że, w zdobycie klientów trzeba też zainwestować - wyjaśnia Dagmara Rogowska, koordynator kampanii Facebook Ads i Google Ads Shoper.