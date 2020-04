Rosjanie wykupują sól. Wierzą, że chroni przed koronawirusem

Według danych Rusprodsojuza - stowarzyszenia producentów i dostawców produktów spożywczych, w kwietniu sprzedaż soli skoczyła o 20 procent w całym kraju. To efekt zaleceń ministerstwa zdrowia, które 9 kwietnia wpisało sól kuchenną na listę zalecanych środków profilaktyki przeciwko koronawirusowi. Chlorek sodu może być wykorzystany do sporządzenia roztworu izotonicznego, którym można przepłukiwać błonę śluzową nosa. To - zdaniem ministerstwa - zmniejsza liczbę bakteryjnych i wirusowych czynników chorobotwórczych.

