Lidl będzie sprzedawał testy na obecność koronawirusa

Test jest wyrobem medycznym przeznaczonym do samokontroli i może być wykonywany w domu. Co więcej, ten produkt może być wykonany bez względu na to, czy mamy objawy zakażenia czy nie. W komunikacie prasowym Lidl zauważa, że wykonanie testu w pierwszych 4 dniach choroby jest skuteczniejsze, bo wtedy wyższe jest stężenie antygenu wirusa, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie.