Lidl i Biedronka czynne całą dobę. Odpowiedź na restrykcje

- Aktualna sytuacja pandemiczna oraz najnowsze wytyczne w zakresie Covid-19 również wymagają natychmiastowego działania. Lidl zdecydował się uruchomić ponad 200 sklepów w systemie 24-godzinnym – stwierdza Lidl Polska w komunikacie przesłanym „Rzeczpospolitej”.

Całodobowy system będzie działał w Lidlu od nocy z 26 na 27 marca i będzie funkcjonował do świąt. W wybranych sklepach klientom wystarczy… zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach sklepu i zostaną wpuszczeni do środka również w nocy. Sieć przypomniała również, że większość jej sklepów jest czynna między 6 a 22, a niektóre między 6 a 23.

Biedronka zdecydowała się na całodobową pracę ponad 100 wybranych sklepów w przedświąteczny weekend poczynając od piątku 26 marca. Całodobowe placówki będą otwarte do końca niedzieli handlowej czyli do wieczora 28 marca. Na swojej stronie internetowej Biedronka informuje klientów, że w sobotę 27 marca wybrane sklepy będą czynne do 2 w nocy, a większość placówek będzie miała wydłużone godziny pracy do 23.

Sieci handlowe próbują w ten sposób ograniczyć uciążliwość obostrzeń dla klientów. Wiosną 2020 roku, gdy limity osób w sklepach obowiązywały w podobnym wymiarze przed sklepami tworzyły się tasiemcowe kolejki chętnych, grzecznie przestrzegających zasad dystansowania społecznego. Listę całodobowych sklepów Lidla można znaleźć na stronie https://www.lidl.pl/sklepy-24h, a Biedronki pod adresem https://www.biedronka.pl/pl/sklepy.

materiały prasowe