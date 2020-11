Rząd znów zamyka centra handlowe. Nowe restrykcje

- Pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana - powiedział premier Mateusz Morawiecki. W galeriach handlowych pozostaną otwarte tylko sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty usługowe, sklepy budowlane, z artykułami dla zwierząt i kioski z prasą, a pozostałe sklepy będą zamknięte już od soboty.

Zmienione zostaną też limity klientów odwiedzających w danym czasie sklepy spożywcze - w tych punktach o powierzchni poniżej 100 mkw. będzie to 1 osoba na 10 mkw. W większych sklepach - 1 osoba na 15 mkw.



Centra handlowe już i tak zmagają się z odpływem klientów. Z danych ShopperTrak Index Poland wynika, że w tygodniu do 25 października liczba klientów spadła o 48,9 proc. w ujęciu rocznym, w kolejnym tygodniu – do 1 listopada o 39,5 proc.



We wrześniu w ujęciu rocznym spadek liczby klientów wynosił 24,7 proc. W stosunku do sierpnia widać skok frekwencji o 12,4 proc., co było utrzymaniem trendu z ostatnich miesięcy i dobrym prognostykiem na kolejne. Stało się inaczej, ogromny wzrost zachorowań w sierpniu spowodował odpływ klientów. Dodatkowo kłopoty centrów pogłębiło zamkniecie placówek gastronomicznych, które mogły sprzedawać tylko w formule na wynos lub z dostawą do klienta.



Premier Morawiecki ogłosił też nowe ograniczenia dotyczące hoteli. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych.

Na ogłoszenie nowych obostrzeń przez rząd zareagowała giełda. Na GPW kursy czołowych firm odzieżowych czy obuwniczych, jak LPP, CCC i VRG, obniżyły się o kilka procent. Z kolei spożywczy Eurocash nawet minimalnie rośnie, tego sektora nowe restrykcje dotkną najmniej. Za to akcje Dino minimalnie tracą.