Rząd zablokował sprzedaż masek z Alibaby. Teraz to odkręca

Zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej”, aktualnie nie jest możliwa sprzedaż maseczek do Polski na platformie Alibaba, największej chińskiej platformie handlu internetowego. Jednak jak twierdzi polskie Ministerstwo Cyfryzacji, ten efekt absolutnie nie był ich celem i teraz urzędnicy bardzo starają się to cofnąć.

– Nie prosiliśmy chińskiego rządu (ani Alibaby) o wprowadzenie zakazu sprzedaży maseczek i środków ochronnych przez chińskie platformy online – informuje Joanna Dębek z wydziału komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

– Nasza prośba, pisemna korespondencja z ambasadorem, dotyczyła zwrócenia uwagi na nieuczciwe praktyki handlowe, które pojawiły się w ostatnim czasie. Dotyczyła wyłącznie zachęty dla kilku największych platform internetowej sprzedaży na świecie, w tym chińskich, aby wprowadzali odpowiednie narzędzia do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom sprzedażowym, na które narażeni są polscy konsumenci – pisze „Rzeczpospolitej” Joanna Dębek i dodaje, że nie było mowy o tym, by wprowadzać zakaz handlu. Z podobnymi prośbami mieli zwracać się też Amerykanie.



W odpowiedzi jednak na to pismo ministerstwa, Chińczycy doprowadzili do tego, że handel maseczkami, niezbędnymi dziś do walki z rosnącą epidemią koronawirusa, został zablokowany przez Aliexpress, sklep internetowy koncernu Alibaba. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, problem ten powstał, bo chińska ambasada nie zrozumiała precyzyjnie, jakie są oczekiwania polskiej strony, więc na wszelki wypadek w ogóle zablokowała sprzedaż.



Informacja wywołała ogromne oburzenie w Polsce, a także falę negatywnych komentarzy, które spłynęły także na resort cyfryzacji.

Jak dowiedzieliśmy się, polskie ministerstwo już kontaktowało się w tej sprawie z chińską ambasadą w Polsce, działania dyplomatyczne podejmuje też – ambasada Polski w Pekinie. - Obecnie wyjaśniamy tę sprawę. Podjęta decyzja jest bowiem nieadekwatna do naszej prośby. Mamy nadzieję, że to nieporozumienie zostanie szybko wyjaśnione – mówi Dębek.



Ile potrwa jednak powtórne odblokowanie dostaw do Polski – tego na razie nie wiadomo.