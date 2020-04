Węgry: banki i handel dopłacą do walki z koronawirusem

Opozycja postulowała, żeby postąpić akurat odwrotnie: wesprzeć banki, aby były w stanie pomóc w rozpędzeniu gospodarki po wygaśnięciu pandemii Covid-19. Ich przychody zostały już w tym roku zmniejszone o 450 mld forintów po tym jak rząd zdecydował o zamrożeniu spłat kredytów do końca tego roku. W tej sytuacji banki już wcześniej apelowały o ulgi.

Węgierska gospodarka, tak bardzo uzależniona od eksportu już odczuwa skutki pandemii. Pracę straciło ok 30 tys. osób, a codziennie do tej grupy dochodzi kolejne 4 tysiące – ujawnił Gergely Gulyas. Nie był jednak w stanie powiedzieć jak dokładnie będzie zbierana nowa danina bankowa. — Rząd rozpoczął właśnie znaczącą zmianę w budżecie i zmusi wszystkich do tego, aby wzięli w niej udział. A koszty poniosą partie polityczne, sektor finansowy, firmy międzynarodowe i samorządy- stwierdził Gulyas.