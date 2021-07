Fundusz Odbudowy: Niepewny los unijnych miliardów dla Polski Ursula von der Leyen AFP

Prawdopodobnie co najmniej do jesieni Polska będzie musiała poczekać na uruchomienie środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Sprawy nie ułatwiają ostatnie wydarzenia wokół wyroków TSUE i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem ekspertów, tempo działań ws. KPO wyraźnie podporządkowane jest zdarzeniom politycznym, a każde opóźnienie w dostępie do środków z KPO jest bardzo niepokojące - pisze Business Insider Polska.