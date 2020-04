Niemcy powoli wychodzą z recesji. Hiszpania i Włochy w dużym dole

Bank dodał, że skutki pandemii na gospodarkę Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach będą bardzo poważne, choć utrzymuje się niepewność co do ich zakresu. Pandemia najbardziej zaszkodzi turystyce, na którą przypada ok. 12 proc. PKB i która zatrudnia 13,5 proc. osób czynnych zawodowo. Jeśli niedobory płynnych środków w firmach doprowadzą do poważniejszych problemów z płynnością w ciągu 8 tygodni ograniczeń, to gospodarka zanotuje roczny spadek o 9,5 proc. Przy ograniczeniach trwających 12 tygodni spadek wyniesie 12,4 proc. MFW zakłada dla Hiszpanii spadek o 8 proc.

W II półroczu powinno dojść do poprawy i do zdecydowanego odrodzenia w 2021 r., ze wzrostem o 5,5-8,5 proc. Tegoroczny deficyt budżetowy może wynieść 7,2-11 proc., a za rok zmaleje do 5,2-7,4 proc, PKB. Dług finansów publicznych w 2020 r. wyniesie 122,3 proc. w razie najgorszego scenariusza.

Włoski resort finansów zakłada z kolei spadek gospodarczy o 8 proc w tym roku oraz wzrost o 4,0-4,5 proc. w 2021 r. Te oszacowania oparto na scenariuszu przewidującym utrzymanie obecnej polityki, bez uwzględnienia planu wsparcia, który ma być przyjęty do końca kwietnia, a jego wysokość oceniono nieoficjalnie na 70 mld euro.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, usług i przemysłu, Thierry Breton powiedział w kanale BFM TV, że pracuje z komisarzem ds. gospodarczo-walutowych Paolo Gentilonim nad planem pakietu wsparcia gospodarki Unii sumą 1,6 bln euro. Kraje Unii różnią się w opiniach co do technicznych aspektów sfinansowania tego pakietu, w najbliższy czwartek mają rozmawiać o tym przywódcy krajów Unii podczas wideoszczytu, ale według sygnałów odnotowanych przez Reutera, odroczą ostateczną decyzję. Różnice zdań dotyczą też wysokości takiej pomocy.