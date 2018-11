Chaotyczny brexit uderzy w brytyjską gospodarkę

Raport przygotowany przez brytyjski rząd mówi, że PKB Wielkiej Brytanii będzie za 15 lat o 10,7 proc. niższy niż potencjalnie mógłby być, jeśli brexit nie będzie uporządkowany – donosi agencja Bloomberga.

Według wyliczeń brytyjskiego rządu najbardziej korzystny dla gospodarki powinien być scenariusz, w którym zostanie wdrożona umowa przewidująca utrzymanie szerokich związków z UE po brexitem. Wówczas w ciągu 15 lat straty potencjalnego PKB wyniosą zaledwie 0,6 proc.

Jeśli zaś ustanie imigracja z UE do Wielkiej Brytanii, to przy zachowaniu innych warunków umowy sięgną one 2,5 proc. Jeśli związki z UE będą luźniejsze (ale oparte na umowie o wolnym handlu) potencjalne straty dla PKB sięgną 4,9 proc., a w przypadku ustania imigracji 6,7 proc.

W każdym z tych scenariuszy dokonywano porównań z wariantem, w którym Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej.