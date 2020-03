Odbicie na giełdach po silnej przecenie

Cena ropy gatunku WTI rosła rano o prawie 5 proc., do 32 dolarów za baryłkę. To było odreagowanie po ogromnych poniedziałkowych spadkach. Kontrakty terminowe wskazywały rano na wzrost indeksu Dow Jones Industrial na otwarciu o 900 pkt.

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na wizytę chińskiego prezydenta Xi Jinpinga w mieście Wuhan, będącym wcześniej największym na świecie skupiskiem zachorowań na wirusa Covid-19. - Zawsze czułem, że sygnałem numer jeden pokazującym, że chiński rząd ma wystarczającą pewność, by ogłosić koniec epidemii, będzie wizyta prezydenta Xi w Wuhan. To co widzimy jest więc ekstremalnie ważne dla gospodarki i rynków - twierdzi Mark Matthews, szef działu analiz ds. Azji w Banku Julius Baer.