Europejska Federacja Giełd: Giełdy pozostaną otwarte

„Regulowane rynki akcji pełną rolę społeczną i gospodarczą, która musi być utrzymana w czasach niepewności. Giełdy odgrywają kluczową role w kształtowaniu kursów i cen, przejrzystości i płynności. Uniemożliwienie im pełnienia tej funkcji miałoby ogromny wpływ nie tylko na gospodarkę, ale i na całe społeczeństwo” – czytamy w oświadczeniu FESE. Dodano jednocześnie, że już wcześniej rola giełd poddana była egzaminowi, choćby w czasie kryzysu finansowego – kiedy ograniczone zostały inne źródła płynności, rynki giełdowe z powodzeniem funkcjonowały. „Obecna sytuacja w niczym się nie różni, a giełdy powinny nadal funkcjonować, by chronić zaufanie. Członkowie FESE kierują się nadrzędną zasadą przejrzystości i obiektywizmu, szczególnie w obecnych chwilach niepewności” – przekonuje Federacja.

Poniżej kolejne punkty oświadczenia Europejskiej Federacji Giełd:

1 – Z perspektywy technicznej i operacyjnej rynki nadal funkcjonują w sposób ustrukturyzowany i przejrzysty pomimo skrajnych warunków wynikających z kryzysu związanego z wirusem Covid-19. Przyjęte mechanizmy kontrolne i ograniczenia działają w zwykłym trybie, zapewniając elastyczność konieczną, by sprostać potrzebom rynku. Uruchomiono plany awaryjne, gwarantujące funkcjonowanie zgodne z planem, również w ramach „pracy z domu”.



2 – Uporządkowane funkcjonowanie rynków finansowych – Stały napływ wiadomości nieprzerwanie zmienia wycenę papierów wartościowych ze strony inwestorów i tworzy konieczność dynamicznego rebilansowania portfeli. Zgodnie z oczekiwaniami, obecny kryzys będzie dostarczać zarówno informacji niekorzystnych, np. decyzji o zawieszaniu obrotów, jak i informacji sprzyjających, np. dotyczących wpływu ważnych planów wsparcia ze strony rządów. Inwestorzy muszą dostosować się do zmiennych warunków ekonomicznych, a w zmiennych warunkach na rynku szczególnie istotne są mechanizmy kontrolne wprowadzone w systemach obrotu, gdyż automatyczne limity pozwalają inwestorom przyswoić nowe informacje. W ogólnym ujęciu wycena ryzyka musi nadal być przejrzysta, dostępna i wiarygodna we wszystkich klasach aktywów, dzięki czemu inwestorzy mogą dokonywać wyceny portfeli i podejmować świadome decyzje inwestycyjne i decyzje o zabezpieczeniu w aktualnych zmiennych warunkach.



3 – Ze względu na zapisy umów, zamknięcie rynków prowadziłoby do uruchomienia różnego rodzaju procyklicznych zapisów wielu różnych umów finansowych, a nawet operacyjnych. Takie potencjalne konsekwencje w nieznanym jak dotąd wymiarze mogłyby spowodować naruszenie zobowiązań na nieprzewidywalną skalę. W szczególności instrumenty pochodne uważa się za wiarygodne w odniesieniu do obserwowanych kursów referencyjnych zapewniających prawidłowy proces ich wygaśnięcia i rozrachunku. Takie instrumenty często stanowią punkt odniesienia czy też narzędzie zabezpieczenia na powiązanych rynkach nieregulowanych, na przykład na rynkach instrumentów dłużnych. Zamknięcie przejrzystych rynków giełdowych musiałoby wywrzeć istotny wpływ na funkcjonowanie wielu rynków nieregulowanych z uwagi na brak kluczowych narzędzi zabezpieczających, co znacznie utrudniałoby szersze zarządzanie ryzykiem.



4 – Konsekwencje regulacyjne i prawne, a także skutki dla mniejszych inwestorów. Zamknięcie rynków prowadziłoby do masowego przejścia na wszelkiego rodzaju dwustronne transakcje zawierane poza przejrzystym systemem obrotu, bez ochrony dostępnej w takim systemie. Taka sytuacja niosłaby skutki dla wszystkich inwestorów, przy czym takie nieprzejrzyste transakcje pomiędzy profesjonalnymi inwestorami najmocniej dotknęłyby małych inwestorów, gdyż mogliby oni dopasować swoją pozycję dopiero po ponownym otwarciu referencyjnych rynków obrotu.