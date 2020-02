Rynki szukają równowagi w czasach koronawirusa

Po południu wszystkie główne europejskie indeksy akcji świecą na czerwono. Gdzieniegdzie zniżki przekraczają 4 proc., np. rosyjskiego RTS. Wciąż ponad 3 proc. tracą niemiecki DAX i krajowy WIG20, który notowany jest w drugiej części sesji w okolicach 1793 pkt. To sporo wyżej niż jeszcze przed południem, gdzie szukał dna w okolicach 1740 pkt. Swoje notowania poprawił zdecydowanie PKN Orlen, a przede wszystkim JSW. Najsłabszy w gronie dużej dwudziestki pozostaje Alior, którego dołują wyniki kwartalne. Akcje banku wyceniane są na 22,66 zł, co oznacza 6,6-proc. zniżkę. Mocno tracą również walory CCC oraz Play. W dole tabeli jest także CD Projekt. Wspomniane JSW zyskuje z kolei około 10 proc., a za nim w czołówce są jeszcze PGNiG i PKO BP. To jak na razie jedyne duże spółki, na notowaniach których pojawił się kolor zielony.

