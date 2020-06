Rekordowo duże tarcze made in Poland

Polski program QE, który jest w rzeczywistości odpowiednikiem drukowania waluty przez bank centralny, może być największym wśród krajów rozwijających się – wynika z przedstawionej w poniedziałek analizy ING Banku. Dotychczas NBP wydał równowartość 4 proc. PKB, czyli 85,4 mld zł, na zakup obligacji rządowych, obligacji BGK i obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Docelowo może to zaś być, choć NBP nie podaje swoich celów, 8,5–10 proc. PKB.

QE o podobnej wartości wśród krajów rozwijających się wdraża jedynie Chorwacja (zrealizowano już zakupy na 4 proc. PKB, docelowo ma to być 8 proc. PKB) – szacują ekonomiści ING Banku w swoich raporcie. W Chile może to być 4 proc., na Węgrzech – 3 proc., w Turcji – 2 proc., a w Rumunii – 1,5 proc. PKB.

Nieco gorzej wypadamy na tle gospodarek rozwiniętych, ale też nie jest źle – wynika z kolei z raportu agencji Fitch Ratings. Wśród 20 największych krajów, pod względem wartości impulsu pomocowego (zarówno jeśli chodzi o instrumenty zwrotne, jak i bezzwrotne) w relacji do PKB, Polska zajmuje dziesiąte miejsce.

Największy program realizują Niemcy, Japonia i Włochy (ok. 30 proc. PKB). Nasz pakiet pomocowy – według Fitch szacowany na ok. 9,5 proc. PKB – jest niewiele mniejszy niż pakiet amerykański, kanadyjski czy hiszpański (10–15 proc. PKB).

– Różne instytucje analityczne podają różne szacunki, ale pewne jest, że polska odpowiedź na obecny jest nieporównywalnie większa niż w 2008 r. i bardziej zbliżona do reakcji państw rozwiniętych, do których aspirujemy – komentuje Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Unia Europejska też pomoże

Ciekawe, że Polska może też znaleźć się w gronie największych beneficjentów przygotowywanego przez Unię Europejską Funduszu Odbudowy. Ze wstępnych szacunków wynika, że możemy mieć do wykorzystania ok. 64 mld euro (w przybliżeniu to 280 mld zł). Więcej dostać mają tylko najbardziej dotknięte pandemią kraje, takie jak Włochy, Hiszpania i Francja.