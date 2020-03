Prezydent Duda: opracujemy pomoc dla osób spłacających kredyty

- To, co dzisiaj jest najważniejsze na rynku, to dostarczenie płynności i skredytowanie pewnej formy należności, które poprawią możliwości przejścia przez ten trudny okres - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w obszarze płynności propozycje dotyczą płatności składek na ubezpieczenia społeczne. - Zaproponujemy zniesienie dodatkowej opłaty, którą musi ponieść przedsiębiorca z tytułu rozłożenia należności na raty. Dzisiaj proponujemy mechanizm, że we wszelkiego rodzaju obciążeniach podatkowych typu VAT, CIT, PIT podatnicy będą mogli ubiegać się o odroczenie i rozłożenie na raty – poinformowała.