USA: rentowność 10-latek najniższa w historii

Spadek rentowności dłużnych papierów USA widoczny jest od dłuższego czasu. W styczniu kupon 10-letnich obligacji wynosił około 1,9 proc., co oznacza że od początku roku rentowność spadła o połowę. Sytuacja ma oczywiście związek z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i obawami o jej wpływ na globalną gospodarkę. Inwestorzy przenoszą kapitał do aktywów uznawanych za tzw. bezpieczną przystań, do których zalicza się obligacje.

Spadek rentowności dłużnych papierów USA widoczny jest od dłuższego czasu. W styczniu kupon 10-letnich obligacji wynosił około 1,9 proc., co oznacza że od początku roku rentowność spadła o połowę. Sytuacja ma oczywiście związek z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i obawami o jej wpływ na globalną gospodarkę. Inwestorzy przenoszą kapitał do aktywów uznawanych za tzw. bezpieczną przystań, do których zalicza się obligacje.