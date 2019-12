„Oficer i szpieg": Oskarżenia w życiu i w filmie

Roman Polański zrobił film o kłamstwie wykorzystywanym przez władzę, która woli zniszczyć życie niewinnego człowieka, niż przyznać się do błędu. Skazanie oficera żydowskiego pochodzenia wykorzystywały też partie nacjonalistyczne, konserwatywna prawica, finansjera, kler. To także film o grze na nastrojach antysemickich, o wzbudzaniu nienawiści w stosunku do mniejszości, narastaniu nienawiści, która staje się coraz groźniejszą siłą. Czy to nie brzmi współcześnie?