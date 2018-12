Stan Lee: Człowiek Pająk w epoce postmodernizmu materiały prasowe

Michał Zacharzewski

W listopadzie zmarł Stan Lee, najbardziej znany amerykański scenarzysta komiksowy. To on stworzył czołowe postacie z uniwersum firmy Marvel: Iron Mana, Hulka, Thora czy chociażby X-Menów. Niektórzy twierdzą co prawda, że był jedynie produktem marketingowym, a na jego legendę pracowały całe zastępy specjalistów, ale i tak zapewnił sobie ważne miejsce w historii popkultury. Bądź co bądź, to on wymyślił Spider-Mana.

Postać ta zadebiutowała na kartach magazynu „Amazing Fantasy" w 1963 r. i niemal od razu spodobała się czytelnikom, którzy wymusili na wydawnictwie stworzenie całej serii komiksów o tajemniczym superbohaterze. Do dziś powstało o nim kilkanaście tysięcy zeszytów, a ich łączny nakład przekroczył 380 milionów egzemplarzy. To oszałamiające liczby, które sugerują, że Człowiek Pająk znany jest na całym świecie. I to nie tylko przez miłośników obrazkowych historyjek. Pierwsze historie były dosyć proste. Opowiadały o Peterze Parkerze, nastolatku wychowywanym przez wujostwo, który po ugryzieniu przez zmutowanego pająka zyskał niezwykłe umiejętności. Stał się nadludzko silny, małpio zręczny, a na dodatek nauczył się przewidywać zagrożenia. Dzięki pajęczym genom wspinał się po niemal pionowych ścianach, a za pomocą wyrzutni sztucznej sieci potrafił obezwładnić każdego przeciwnika. Podobnie jak Superman czy Batman, pełnił rolę służebną wobec społeczeństwa. Zajmował...